Стало известно, сколько заработал Рублев за турнир в Шанхае

Российский теннисист Андрей Рублев благодаря выходу в финал турнира «Мастерс» в Шанхае (Китай) заработал $662 360. К тому же он вместе с соотечественником Кареном Хачановым выступал в парном разряде. Там они дошли до 1/8 финала, за что получили по $16 730. Таким образом, в совокупности в Шанхае Рублев заработал почти $ 680 тыс.

В финале турнира Рублев уступил представителю Польши Роберту Хуркачу 3:6, 6:3, 6:7.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Рублев занимает седьмое место, набрав 4 550 очков. Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 545 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8 715 очков. Тройку лидеров замыкает россиянин Даниил Медведев (7490 очков). Хуркач располагается на 17-й позиции. Благодаря выходу в финал турнира в Шанхае 16 октября Рублев поднимется на две строчки выше в рейтинге ATP.

В июле Рублев выиграл турнир в Бостаде (Швеция), в финале обыграв Каспера Рууда из Норвегии со счетом 7:6, 6:0.

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