Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько заработал Рублев за турнир в Шанхае

Рублев заработал за турнир в Шанхае 680 тысяч долларов

close
100%
Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports

Российский теннисист Андрей Рублев благодаря выходу в финал турнира «Мастерс» в Шанхае (Китай) заработал $662 360. К тому же он вместе с соотечественником Кареном Хачановым выступал в парном разряде. Там они дошли до 1/8 финала, за что получили по $16 730. Таким образом, в совокупности в Шанхае Рублев заработал почти $ 680 тыс.

В финале турнира Рублев уступил представителю Польши Роберту Хуркачу 3:6, 6:3, 6:7.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Рублев занимает седьмое место, набрав 4 550 очков. Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 545 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8 715 очков. Тройку лидеров замыкает россиянин Даниил Медведев (7490 очков). Хуркач располагается на 17-й позиции. Благодаря выходу в финал турнира в Шанхае 16 октября Рублев поднимется на две строчки выше в рейтинге ATP.

В июле Рублев выиграл турнир в Бостаде (Швеция), в финале обыграв Каспера Рууда из Норвегии со счетом 7:6, 6:0.

Ранее Мария Шарапова раскритиковала маркетинг Женской теннисной ассоциации.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий