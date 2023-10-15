Агент отказался комментировать действия хоккеиста, пробежавшего по чужому автомобилю

Хоккейный агент Юрий Николаев в беседе с «Газетой.Ru» отказался прокомментировать видеоролик, на котором нападающий хоккейного клуба «Амур» Александр Хохлачев запрыгнул на чужой автомобиль после матча с «Ак-Барсом».

«Вы извините меня, наверное, я это комментировать не буду и оставлю все это пока без комментариев», — сказал Николаев.

Как сообщил Telegram-канал 112, инцидент произошел в Хабаровске в ночь на 15 октября после того, как «Амур» проиграл казанскому клубу «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хохлачев шел с приятелями вдоль автодороги, увидел автомобиль, разбежался и запрыгнул на капот машины, после чего прошелся по крыше. По данным канала, хозяин автомобиля пока не написал заявление в полицию. В произошедшем разбирается руководство клуба «Амур», проверяя в том числе действия других своих игроков — защитника Виктора Балдаева и нападающего Вячеслава Грецкого. Отмечается, что Хохлачев не забрасывал шайбы в ворота соперников уже 11 матчей подряд.

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