Теннисист Рублев проиграл в финале «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл Хуберту Хуркачу из Польши в финале турнира серии «Мастерс» в китайском Шанхае. Призовой фонд соревнований составил 8,8 млн долларов.

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут и завершилась со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8). Для поляка это второй титул в сезоне и седьмой в карьере на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде.

Рублев второй раз в сезоне играл в финале турнира серии «Мастерс». В апреле россиянин стал победителем соревнований в Монте-Карло, обыграв в решающем матче датчанина Хольгера Руне.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов продолжает лидировать серб Новак Джокович (11 545 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8715 очков. Тройку лидеров замыкает россиянин Даниил Медведев (7490 очков). Андрей Рублев опустился с шестой на седьмую позицию (4550 очков). Хуберт Хуркач (1990 очков) расположился на 17-й строчке.

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