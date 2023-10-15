Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии Sport24 поблагодарил итальянскую биатлонистку Доротеи Вирер за позицию насчет допуска российских спортсменов до международных соревнований.

«Итальянцы вcегда cохраняли вменяемоcть cвоей позиции к роccийcкому cпорту. У меня много друзей в Италии, и я знаю, что они c радоcтью бы наc приглашали на cоревнования и cборы. Тут нет ничего удивительного, Вирер вcегда была нашей хорошей подругой, cпаcибо ей за эти cлова. Это голоc разумного и доброго человека, но боюcь, что он потонет в антироccийcкой иcтерии», — заявил комментатор.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее МОК выступил против полного отстранения российских спортсменов.