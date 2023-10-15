Футболист «Сочи» о положении клуба в таблице: боженька должен нам помочь

Футболист «Сочи» Артур Юсупов оценил положение своей команды в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит пресс-служба клуба.

«У наc многие говорят на каких‑то cобраниях, мол, вcе, cейчаc начнем выигрывать. Но я адекватно оцениваю cитуацию. Будет у наc еще турбулентноcть, до зимы точно. Надо проcто по макcимуму до зимы брать очков. И уже c наcтуплением нового года, может быть, будут какие‑то коррективы.

Мы в не очень простой ситуации. Не буду просто так говорить, что мы сейчас начнем всех выигрывать. Но через работу, труд и какие‑то хорошие дела боженька должен нам помочь», — заявил полузащитник.

34-летний Юсупов провел в текущем сезоне 13 игр за «Сочи», в которых не отметился результативными действиями. Южане после 11-ти туров РПЛ набрали шесть очков и занимают последнее, 16-е, место.

В ближайшем матче «Сочи» сыграет на выезде с екатеринбургским «Уралом». Встреча пройдет 22 октября, начало в 12.00 по московскому времени.

Ранее иностранный тренер заявил, что российские судьи берут много взяток.