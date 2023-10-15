Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Футболист «Сочи» о положении клуба в таблице: боженька должен нам помочь

Хавбек «Сочи» Юсупов заявил, что клуб оказался в не очень простой ситуации

close
100%
Артур Лебедев/РИА Новости

Футболист «Сочи» Артур Юсупов оценил положение своей команды в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит пресс-служба клуба.

«У наc многие говорят на каких‑то cобраниях, мол, вcе, cейчаc начнем выигрывать. Но я адекватно оцениваю cитуацию. Будет у наc еще турбулентноcть, до зимы точно. Надо проcто по макcимуму до зимы брать очков. И уже c наcтуплением нового года, может быть, будут какие‑то коррективы.

Мы в не очень простой ситуации. Не буду просто так говорить, что мы сейчас начнем всех выигрывать. Но через работу, труд и какие‑то хорошие дела боженька должен нам помочь», — заявил полузащитник.

34-летний Юсупов провел в текущем сезоне 13 игр за «Сочи», в которых не отметился результативными действиями. Южане после 11-ти туров РПЛ набрали шесть очков и занимают последнее, 16-е, место.

В ближайшем матче «Сочи» сыграет на выезде с екатеринбургским «Уралом». Встреча пройдет 22 октября, начало в 12.00 по московскому времени.

Ранее иностранный тренер заявил, что российские судьи берут много взяток.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий