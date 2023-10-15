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Малкин поднялся на третье место в списке лучших снайперов НХЛ среди россиян

Малкин догнал Могильного в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ

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Kyle Ross/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поднялся на третье место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских игроков.

37-летний нападающий отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари Флэймз» (5:2). Для него эта шайба стала 473‑й в карьере.

Малкин догнал по этому показателю Александра Могильного (473) и делит с ним третье место среди российских игроков НХЛ за всю историю, уступая лишь Сергею Федорову (483) и Александру Овечкину (822). Капитан «столичных» Овечкин при этом является единственным россиянином в «клубе 500» и идет вторым в общем списке снайперов после Уэйна Гретцки (894).

В прошлом сезоне Малкин провел за «Пингвинз» 81 матч, отметившись 27 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Он стал вторым по результативности игроком своей команды. Лучшим стал Сидни Кросби, на счету которого 90 набранных очков (33 + 57).

По результатам регулярного чемпионата НХЛ прошлого сезона «Питтсбург» занял девятое место в Восточной конференции.

Ранее Малкин признали второй звездой матча против «Калгари».

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Хоккей. НХЛ
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