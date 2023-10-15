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Сын Цзю впервые защитил титул чемпиона мира

Сын Цзю победил Мендосу и впервые защитил титул чемпиона мира по версии WBO

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AAP Image/Dan Himbrechts/Reuters

Австралийский боксер Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, победил американца Брайана Мендосу на вечере бокса в Бродбиче (Австралия).

Тим Цзю впервые защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе, а также отобрал у соперника титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Бой продлился все 12 раундов. Цзю победил единогласным решением судей. Теперь на его счету 24 победы в 24 профессиональных поединках.

Пояс WBO достался 28-летнему австралийцу без боя. Американец Джермелл Чарло принял поединок с мексиканцем Саулем Альваресом (проиграл единогласным решением) и с началом противостояния был лишен титула за отказ проводить защиту пояса в бою с Цзю.

Для 29‑летнего Мендосы это поражение стало третьим в карьере, в его активе также 22 победы (16 — нокаутом).

Ранее боксер Поветкин ответил на критику за слова о чемпионе UFC Махачеве.

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