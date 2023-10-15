Малкин признан второй звездой матча против «Калгари»

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан второй звездой матча регулярного чемпионата против «Калгари».

На счету российского форварда гол и результативный пас.

Первой звездой признан форвард «Питтсбурга» Брайан Раст (2 + 0), третьей — вратарь «Пингвинз» Алекс Неделькович (34 сэйва).

Встреча завершилась со счетом 5:2. в пользу «Питтсбурга». В следующем матче «Питтсбург» сыграет против «Детройт Ред Уингз». Встреча состоится 19 октября. Стартовое вбрасывание запланировано на 2:30 мск.

«Калгари» сыграет с «Вашингтоном». Встреча начнется 17 октября в 2:00 мск.

В прошлом сезоне Малкин провел за «Пингвинз» 81 матч, отметившись 27 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Он стал вторым по результативности игроком своей команды. Лучшим стал Кросби, на счету которого 90 набранных очков (33 + 57).

По результатам регулярного чемпионата НХЛ прошлого сезона «Питтсбург» занял девятое место в Восточной конференции.

Ранее четыре очка Малкина помогли «Питтсбургу» крупно обыграть «Вашингтон».