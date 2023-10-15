Гол и ассист Малкина принесли победу «Питтсбургу» в матче НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Калгари Флэймз».

Встреча завершилась со счетом 5:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейк Гюнцель, Райлли Смит, Евгений Малкин, а также Брайан Раст, который оформил дубль.

За «Калгари» отличились Мэтт Коронато и Джонатан Юбердо.

Форвард «Питтсбурга» Малкин также оформил голевую передачу.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет против «Детройт Ред Уингз». Встреча состоится 19 октября. Стартовое вбрасывание состоится в 2:30 мск.

«Калгари» сыграет с «Вашингтоном». Встреча начнется 17 октября в 2:00 мск.

В прошлом сезоне Малкин провел за «Пингвинз» 81 матч, отметившись 27 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Он стал вторым по результативности игроком своей команды. Лучшим стал Кросби, на счету которого 90 набранных очков (33 + 57).

По результатам регулярного чемпионата НХЛ прошлого сезона «Питтсбург» занял девятое место в Восточной конференции.

Ранее Малкин и Сидни Кросби обновили рекорд НХЛ.