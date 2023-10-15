Агент Тикнизяна прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны «Лацио»

Александр Клюев, агент футболиста сборной Армении и московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, сообщил, что к игроку проявляет интерес римский «Лацио», передает «Советский спорт».

«На матчах сборной Армении всегда бывает очень много скаутов. Что касается Наира, если будет более конкретная информация, то мы вам сообщим. Интерес есть и не только со стороны «Лацио», — сказал Клюев.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Тикнизян принял участие в девяти матчах, в которых забил четыре мяча. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в €5 млн. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.

Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел четыре матча, отметившись одним забитым мячом.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает четвертое место, набрав 19 очков.

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на помолвку Тикнизяна и ведущей «Матч ТВ».