Боец Харитонов оскорбил Александра Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов поделился мнением об Александре Емельяненко, заявив, что он позорит спорт, передает Mma.metaratings.ru.

«Емельяненко — это просто кусок пьяного говна. Плевать, что он показывает, что исправился и протрезвел. Это позор нашего спорта, алкоголик, насильник, преступник», — сказал Харитонов.

В реабилитационном центре Ингушетии Емельяненко находится с начала июня. В 2022 году Емельяненко уже проходил курс лечения от алкоголизма, он лег в одну из клиник в Екатеринбурге, о чем 31 мая сообщил менеджер бойца Никита Бурчак, заявивший, что в состоянии, в котором оказался боец, никто не проводит тренировки, поскольку это риск для здоровья.

Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

Ранее Александр Емельяненко рассказал о подарке на день рождения своему брату Федору.