Девушка-боец UFC вышла на поединок с флагом России

Российская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ирина Алексеева вышла на поединок против Мелиссы Диксон из Великобритании с флагом России.

Бой состоялся в рамках турнира UFC Vegas 81. Россиянка проиграла единогласным решением судей по итогам трех раундов.

В смешанных единоборствах Алексеева провела семь поединков, в которых одержала пять побед и потерпела два поражения.

23 октября 2021 года Алексеева дебютировала на турнире Bellator 269 в Москве, где в главном поединке встречались Федор Емельяненко и Тимоти Джонсон. Ирина встретилась с француженкой Стефани Пейдж и победила единогласным решением судей.

В октябре глава UFC Дана Уайт разрешил российским бойцам выходить в октагон под своими флагами.

«Смогут ли россияне выходить с флагом? Да. Иногда решения принимаются с благими намерениями. Все знают мое отношение к различным событиям, которые происходят в мире. Если вкратце, мне насрать», — сказал Уайт.

Ранее в Госдуме оценили решение UFC разрешить россиянам выходить на бой с флагом.