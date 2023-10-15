Боец MMA Минеев рассказал, когда закончится его служба в зоне СВО

Боец смешанных единоборств (MMA) Владимир Минеев заявил в социальных сетях, что его военная служба закончится только после СВО, несмотря на то, что он получил статус депутата Донецкого народного совета.

«Да, депутаты освобождаются от военной службы. Но такого нет в ДНР, ЛНР, в Запорожье и Херсонской области. Потому что это регионы, где идет режим военного времени. Моя служба закончится только с окончанием специальной военной операции», — сказал Минеев.

12 сентября Минеев сообщил, что стал депутатом Донецкого народного совета. Следующим соперником бойца станет Иван Штырков. Поединок пройдет 18 ноября по правилам кикбоксинга.

Свой последний бой по правилам ММА Владимир Минеев провел 16 октября против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе.



18 ноября 2022 года в Москве российский боец победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке по правилам кикбоксинга. Сразу после этого боя Минеев подписал контракт на прохождение службы в рядах Вооруженных сил России.

Ранее боец Иван Штырков сравнил Минеева с Чудо-женщиной.