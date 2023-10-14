Российский биатлонист сделал предложение партнерше по сборной

Известный российский биатлонист Карим Халили сделал предложение партнерше по сборной Анастасии Гореевой в день своего 25-летия. Об этом Халили сказал на видео, которое Гореева выложила на своей странице в социальных сетях.

«Сегодня мне исполнилось 25 лет. Долго думал, что мне самому себе подарить на день рождения. Хочется, чтобы этот подарок остался со мной навсегда», — сказал Халили.

Халили — бронзовый призер Олимпийских игр в эстафете 2022 года, бронзовый призер чемпионата мира 2021 года в эстафете. Карим является многократным призер чемпионатов Европы и молодежных чемпионатов мира и Европы. По итогам сезона 2022/2023 Халили стал обладателем Кубка России по биатлону. Гореева — многократная чемпионка мира и Европы среди юниоров. Также она одержала победу на Кубке России в сезоне-2022/2023.

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