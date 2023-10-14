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Махачев рассказал, почему Хабиб не будет его секундантом в поединке с Волкановски

Чемпион UFC Махачев: каждый в нашей команде одинаково дорог Хабибу Нурмагомедову

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Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/islam_makhachev

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев заявил, что экс-чемпион промоушена Хабиб Нурмагомедов не будет его секундантом в поединке с Александром Волкановски на турнире UFC 294. Его слова передает TSN.

«У нас 30-35 бойцов в команде, каждый одинаково дорог Хабибу. Нет такого: «Я чемпион, а остальные не столь великие». Все дороги Хабибу и все равны. Если он будет моим секундантом, тогда ему придется ездить по миру и секундировать другим», – сказал Махачев.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» россиянина признали человеком года в спорте.

Ислам Махачев 21 октября на турнире UFC 294 в Абу‑Даби проведет защиту титула UFC в легком весе в поединке с австралийцем Александром Волкановски.

Ранее Махачев рассказал, чем Волкановски отличается от Оливейры.

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