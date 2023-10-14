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ЦСКА одержал победу над «Сочи»

Шайбы Дица и Фатеева принесли ЦСКА победу над «Сочи» в матче КХЛ со счетом 2:1

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Максим Богодвид/РИА Новости

Сегодня,14 октября, состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором ЦСКА принимал «Сочи». Встреча, прошедшая на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве, завершилась победой «армейцев» со счетом 2:1.

На восьмой минуте первого периода счет открыл защитник ЦСКА Даррен Диц. Спустя менее чем 20 секунд преимущество хозяев упрочил нападающий Егор Фатеев. Единственную шайбу «Сочи» на шестой минуте второй двадцатиминутки забросил форвард Марат Хуснутдинов.

Таким образом, ЦСКА поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 19 очков. «Сочи» располагается на четвертой строчке на Западе, имея в активе 23 балла. Лидером Запада является ярославский «Локомотив», который заработал 29 баллов.

В следующем матче ЦСКА проведет встречу с «Куньлунь Ред Стар», а «Сочи» сыграет с московским «Спартаком». Оба матча пройдут 16 октября.

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