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Экс-тренер сборной России оценил шансы Юрана возглавить «Спартак»

Тренер Бышовец не видит оснований выбора Юрана наставником «Спартака»

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил работу российского специалиста Сергея Юрана на посту главного тренера «Пари Нижний Новгород». Слова Бышовца передает Legalbet.

«Юран сказал, что через два года будет бороться за чемпионство с каким-нибудь клубом? Мне хочется ему пожелать, чтобы это сбылось. Возглавит ли он когда-то «Спартак»? Трудно говорить, потому что у «Спартака» всегда много непредсказуемости. Но оснований, исходя из критериев выбора, я не вижу», — сказал Бышовец.

После 11 проведенных матчей «Пари НН» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 17 очков. В последнем матче нижегородцы одержали победу над самарскими «Крыльями Советов». 22 октября подопечные Сергея Юрана встретятся с московским «Спартаком». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Ранее в «Пари НН» рассказали о мечте Юрана стать тренером «Спартака».

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