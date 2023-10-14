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В КХЛ назвали преступлением качество клюшек у игроков

Тренер «Торпедо» Ларионов назвал преступлением качество клюшек у игроков

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов, комментируя поражение от московского «Спартака» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), пожаловался на клюшки своих игроков. Слова Ларионова передает «Чемпионат».

«Если бы на моем месте был Скотти Боумэн, клюшек защитников, которыми мы играем, просто не было бы в раздевалке. Тонкими крюками такого размера при довольно среднем качестве льда уже никто не играет, если говорить про НХЛ. Это преступление, что мы такие клюшки получаем, что хоккеисты ими играют», — сказал Ларионов.

Встреча, которая проходила в Нижнем Новгороде, завершилась победой «Спартака» со счетом 4:2. В составе московской команды по две шайбы забросили Илья Талалуев и Николай Голдобин. За «Торпедо» забили Роберт Линч и Никита Артамонов.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 26 очков. «Торпедо» располагается на третьей позиции, заработав 25 баллов.

Ранее хоккеист «Спартака» рассказал о выборе музыки перед матчами.

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Хоккей. КХЛ
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