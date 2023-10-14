Хабиб раскрыл секрет успеха в ММА

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов на YouTube-канал Anatomy of a Fighter раскрыл секрет успеха в смешанных боевых искусствах (ММА).

«Стабильность — это ключ к успеху. Нужно тренироваться каждый день так же, как это было до того, как ты стал чемпионом», — заявил спортсмен. Он отметил также важность умения слушать свое тело.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» россиянина признали человеком года в спорте.

Российский чемпион UFC Ислам Махачев назвал Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом в легком весе в истории ММА.

Ранее издание Le Parisien сообщило, что Хабиб может возглавить ММА-проект «ПСЖ».