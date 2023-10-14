В посольстве Ирана отреагировали на информацию о 99 ударах плетью для Роналду

Посольство Ирана в Испании опровергло информацию о том, что футболисту саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду грозит 99 ударов плетью за поцелуй иранской художницы Фатимы Хамами. Заявление опубликовано в соцсети Х.

«Мы решительно отрицаем возможность вынесения какого-либо судебного решения в отношении любого спортсмена международного уровня в Иране.

Следует отметить, что Криштиану Роналду 18 и 19 сентября ездил в Иран, чтобы сыграть в официальном футбольном матче, и был очень хорошо принят народом и властями. Его искренняя и человечная встреча с Фатимой Хамами также получила высокую оценку и вызвала восхищение как у народа, так и у спортивных властей страны», — говорится в заявлении.

11 октября хорватское издание Index HR сообщило со ссылкой на иранские СМИ «Шак Эмроз» и «Руйдад24» сообщило, что 38-летенму португальцу грозит наказание за поцелуй с Хамами, которая является инвалидом.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» 2 января 2023 года. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Соглашение рассчитано до конца июня 2025 года. В текущем сезоне нападающий во всех турнирах провел 11 матчей, забил 11 мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее Роналду назвали лучшим футболистом в истории.