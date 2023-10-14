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Главный тренер «Вашингтона» назвал главные качества Овечкина

Тренер «Вашингтона» Карбери заявил, что игроки команды ждут от Овечкина примера

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Reuters

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, что ждет от российского капитана команды Александра Овечкина. Слова специалиста приводит пресс-служба «столичных».

«Номер один — это его лидерство. Он приносит многое в нашу команду. Игроки — как ветераны, так и молодые — ждут от него примера — с точки зрения тренировок, с точки зрения того, насколько сильно он сражается в матчах.

Номер два — это его игра на льду. Я просто ожидаю, что он будет играть в соответствии со своими стандартами, для нас это эффективный игрок во всех трех зонах, способный находить хорошие места в зоне нападения, быть катализатором нашей игры в большинстве, принимать правильные решения с шайбой», — заявил специалист.

В ночь на 14 октября по московскому времени. «Кэпиталз» дома проиграли «Питтсбург Пингвинз» в регулярном чемпионате НХЛ со счетом 0:4. Голами отметились Евгений Малкин, Сидни Кросби (дубль) и Райлли Смит. На счету Малкина также три результативные передачи.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло его команде выйти в плей-офф турнира.

Ранее Овечкин прокомментировал разгромное поражение от «Питтсбурга».

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Хоккей. НХЛ
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