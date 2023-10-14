Главный тренер «Вашингтона» назвал главные качества Овечкина

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, что ждет от российского капитана команды Александра Овечкина. Слова специалиста приводит пресс-служба «столичных».

«Номер один — это его лидерство. Он приносит многое в нашу команду. Игроки — как ветераны, так и молодые — ждут от него примера — с точки зрения тренировок, с точки зрения того, насколько сильно он сражается в матчах.

Номер два — это его игра на льду. Я просто ожидаю, что он будет играть в соответствии со своими стандартами, для нас это эффективный игрок во всех трех зонах, способный находить хорошие места в зоне нападения, быть катализатором нашей игры в большинстве, принимать правильные решения с шайбой», — заявил специалист.

В ночь на 14 октября по московскому времени. «Кэпиталз» дома проиграли «Питтсбург Пингвинз» в регулярном чемпионате НХЛ со счетом 0:4. Голами отметились Евгений Малкин, Сидни Кросби (дубль) и Райлли Смит. На счету Малкина также три результативные передачи.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло его команде выйти в плей-офф турнира.

Ранее Овечкин прокомментировал разгромное поражение от «Питтсбурга».