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Ведущая «Матч ТВ» опубликовала фото в ответ на вопрос, что может быть лучше секса

Ведущая «Матч ТВ» Петрикова заявила, что лучше секса может быть еда

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o.petrikova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова в своих соцсетях ответила на вопрос подписчика о том, что может быть лучше секса, опубликовав фото на которой запечатлены мясо и огурцы.

«Что может быть лучше секса? Еда Вкусная еда», — написала Петрикова.

Петрикова родилась в Сургуте. С девяти лет она занималась лыжным спортом, затем она перешла в биатлон. Она побеждала на городских и окружных соревнованиях, входила в состав сборной Ханты-Мансийского автономного округа. После окончания школы Петрикова поступила в Сургутский государственный университет на факультет физической культуры.

В активе телеведущей три высших образования. Она также закончила факультеты журналистики и юриспруденции.

С 2016 года Петрикова работает на «Матч ТВ». До прихода на спортивный канал она работала на «Авто 24» и World Fashion Channel.

Сейчас Петрикова замужем за российским автогонщиком и спортивным судьей Олегом Петриковым. Пара воспитывает двоих детей: дочь Елизавету и сына Сергея.

В 2023 году Петрикова стала ведущей реалити-шоу «Путь бойца».

Ранее Петрикова предложила свою кандидатуру на боксерский поединок с Загитовой.

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