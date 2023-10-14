Малафеев: не стал бы говорить, что Сафонов — самый сильный вратарь сборной

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев оценил игру голкипера национальной команды Матвея Сафонова, заявив, что не стал бы говорить, что Сафонов является самым сильный стажем ворот, переедает «Спорт-Экспресс».

«Не стал бы говорить, что он самый сильный голкипер сборной. Все-таки помимо Матвея у нас есть и другие хорошие вратари. Матвею нужно быть более стабильным и меньше допускать ошибок», — сказал Малафеев.

12 октября прошел товарищеский матч между сборными России и Камеруна. Игра состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0, единственный мяч забил Федор Чалов.

Сборная России сыграет против национальной команды Кении 16 октября на территории отеля в Турции. После этой игры национальная команда завершит учебно-тренировочный сбор, следующий сбор состоится в середине ноября.

Ранее Андрей Кобелев высказался против перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азию.