Экс-тренер «Динамо» о переходе российского футбола в Азию: нам нельзя дергаться

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался против перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азию, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Переход в Азию откинет нас на сто лет назад. Нам ни в коем случае нельзя дергаться», — сказал Кобелев.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С начала года сборная России провела четыре товарищеских матча с командами из Азии — Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. 12 сентября национальная команда сыграла вничью с Катаром 1:1.

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин объявил о возвращении женской и мужской сборной России U-17 до международных стартов 26 сентября. 10 октября это решение было отменено.

Ранее Евгений Алдонин оценил вероятность перехода российского футбола в Азию.