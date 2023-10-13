Экс-форвард СКА дал прогноз по голам Панарина в НХЛ

Бывший нападающий петербургского СКА Евгений Артюхин в интервью Legalbet заявил, что форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в новом сезоне имеет все шансы побить личный рекорд результативности.

По его мнению, в текущем возрасте воспитанник челябинской школы хоккея может проявить все свои качества и выжать из себя максимум.

«Ему всего 31 год, вся карьера в НХЛ еще впереди. Уверен, что он сможет раскрыться еще больше и забросить больше 33 шайб за сезон. Тут все зависит от партнеров, как сложится. В таком возрасте ты чувствуешь себя намного увереннее и какие-то моменты, эпизоды завершаешь более спокойно. 33 шайбы — не предел, Артемий может этот результат преодолеть», — заявил Артюхин.

В стартовой игре сезона НХЛ-2023/24 против «Баффало Сейбрз» Панарин забросил одну шайбу и записал на свой счет одну результативную передачу.

Ранее экс-форвард «Спартака» Максим Рыбин заявил, что «Сочи» не хотел обменивать Борна Рендулича в петербургский СКА.