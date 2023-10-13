Миранчук назвал заслуженной победу сборной России над Камеруном

Полузащитник «Аталанты» из Бергамо и сборной России по футболу Алексей Миранчук в интервью Legalbet заявил, что доволен игрой национальной команды в товарищеском матче против сборной Камеруна.

По его словам, игроки африканской команды сумели показать высокое качество игры.

«Камерун был очень хорош, но Россия заслужила победу», — заявил Миранчук.

12 октября прошел товарищеский матч между сборными России и Камеруна. Игра состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0, единственный мяч забил Федор Чалов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Сборная России сыграет против национальной команды Кении 16 октября на территории отеля в Турции. После этой игры национальная команда завершит учебно-тренировочный сбор, следующий сбор состоится в середине ноября.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду обойдет по доходам Лионеля Месси почти в два раза в 2023 году.