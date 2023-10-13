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Игрок сборной России рассказал о шутке Карпина

Защитник Харин заявил, что Карпин поздравил его с дебютом за сборную России

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Защитник грозненского «Ахмата» и сборной России Евгений Харин в интервью «РБ Спорт» заявил, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин после победы над Камеруном в шутку посетовал на большое количество эстонцев в составе российской сборной.

Валерий Карпин был рожден в эстонской Нарве, а Харин — в Маарду, пригороде Таллина.

«Что сказал Карпин после матча с Камеруном? Поздравил с дебютом и сказал: «Эстонцев много в сборной развелось». Вот и все», — заявил Харин.

12 октября прошел товарищеский матч между сборными России и Камеруна. Игра состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0, единственный мяч забил Федор Чалов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Сборная России сыграет против национальной команды Кении 16 октября на территории отеля в Турции. После этой игры национальная команда завершит учебно-тренировочный сбор, следующий сбор состоится в середине ноября.

Ранее форвард московского «Спартака» Александр Соболев сравнил себя с дельфинами.

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