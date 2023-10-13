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Молодежная сборная России обыграла сверстников из «Палмейраса»

Молодежная сборная России обыграла бразильский «Палмейрас» в товарищеском матче

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Молодежная сборная России, составленная из футболистов в возрасте до 20 лет, в товарищеском матче оказалась сильнее молодежной команды бразильского «Палмейраса».

Игра прошла в Бразилии и завершилась победой россиян со счетом 3:1. Счет в первом тайме открыл 18-летний нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров. На 19-й минуте ответный мяч забил 19-летний полузащитник Кауан Сантос.

На 57-й минуте Александр Кокшаров не реализовал одиннадцатиметровый удар. На 75-й минуте сборная России снова вышла вперед благодаря голу 18-летнего футболиста «Краснодара» Дмитрия Кучугуры. Окончательный счет в матче установил 19-летний полузащитник екатеринбургского «Урала» Игорь Дмитриев.

В рамках турне по Бразилии российская молодежная сборная проведет еще две игры — футболисты выйдут на поле против сверстников из «Сантоса» и «Ред Булл Брагантино».

12 октября прошел товарищеский матч между сборными России и Камеруна. Игра состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0, единственный мяч забил Федор Чалов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее в посольстве России в Бельгии ответили на вопрос о сбежавшем игроке «Шахтера» Александре Распутько.

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