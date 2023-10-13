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Рублев вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае

Рублев обыграл Умбера и вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае

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Brendan McDermid/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев успешно квалифицировался в полуфинал турнира серии «Мастерс» в китайском Шанхае.

В матче 1/4 финала седьмая ракетка мира оказался сильнее представителя Франции Уго Умбера. Встреча, которая продлилась 1 час 31 минуту, завершилась уверенной победой россиянина со счетом 6:2, 6:3.

По ходу игры Рублев оформил два эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и выиграл 63% мячей с первой подачи. Его оппонент также сделал две подачи навылет, совершил одну двойную ошибку и выиграл 56% мячей с первой подачи.

За право сыграть в финале турнира Рублев поборется с представителем Болгарии Григором Димитровым. Победитель этой пары разыграет трофей с победителем другой полуфинальной игры, в которой встретятся Хуберт Хуркач и Себастьян Корда.

Ранее теннисист Даниил Медведев рассказал, в какой момент прошлого хотел бы отправиться.

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