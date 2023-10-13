Билялетдинов рассказал, с какими соперниками надо встречаться сборной России

Знаменитый отечественный тренер Ринат Билялетдинов, до последнего времени работавший наставником молодежной команды «Химок», выступающей во Второй лиге Б чемпионата России, в комментарии для «Газеты.Ru» подчеркнул, что сборной страны сейчас нужно стараться играть практически с любыми соперниками, которые согласны выйти против нее на поле.

«Играть надо со всеми соперниками, это точно не лишний матч. Понятно, что есть всякие Коморские и Виргинские острова… Фиджи, хотя там регбисты сильные. Но все государства, которые играют в групповых отборочных турнирах, с ними надо играть. Понятно, что не так интересно встречаться со сборными из второй сотни рейтинга, но тогда можно вызывать и проверять молодежь. Отказываться от игр нельзя», — считает специалист.

12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина сборная России обыграла со счетом 1:0 Камерун благодаря единственному мячу Федора Чалова. 16 октября подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Кении на стадионе одного из турецких отелей.

Ранее тренер сборной России призвал дать Захаряну время на адаптацию в Испании.