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Российский тренер прокомментировал решение провести матч сборной страны в турецком отеле

Тренер Билялетдинов: в Турции есть приличные стадионы в некоторых отелях

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Известный отечественный тренер Ринат Билялетдинов, недавно ушедший в отставку с поста главного тренера выступающих во Второй лиге «Химки-М», в комментарии для «Газеты.Ru» удивился, что сборной России предстоит провести свой ближайший матч на стадионе турецкого отеля, а также отметил, что в этой стране есть несколько хороших арен при гостиничных комплексах.

«Ну конечно, это странно. Понятно, что в Турции есть отели со стадионами с трибунами. Есть достаточно приличные стадионы, не чисто тренировочные. Не 20-тысячники, но хорошие. Тут еще важно, в каком отеле будут играть», — отметил Билялетдинов.

Сборная России сыграет 16 октября на территории отеля в Турции против национальной команды Кении. 12 октября команда Валерия Карпина с минимальным перевесом в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина одолела другую африканскую команду – Камерун. Единственным точным ударом после розыгрыша углового и подачи Сергея Пиняева отметился нападающий столичного ЦСКА Федор Чалов, который в предыдущих пяти своих играх за национальную команду не отличался голами.

Ранее экс-футболист «Манчестер Юнайтед» заявил, что Россия бы боролась за выход из группы на Евро-2024.

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