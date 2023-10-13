В российском клубе прокомментировали слухи о подписании сбежавшего из «Шахтера» футболиста

Тренер петербургской «Звезды» Геннадий Зубов прокомментировал информацию о том, что сбежавший из «Шахтера» полузащитник Александр Распутько перейдет в команду с берегов Невы. Слова Зубова передает «Чемпионат».

Зубов является бывшим игроком и тренером «Шахтера».

«Я его в Петербурге не видел и с ним не общался. Пришел с тренировки — открыл интернет, узнал последние слухи. Мне и самому было бы интересно с Сашей пообщаться — это же мой воспитанник. Но я его пока не видел, поэтому на данный момент мне сказать нечего», — сказал Зубов.

Ранее сообщалось, что Распутько после встречи юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» не вернулся на родину.

Отмечалось, что в аэропорту был найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам футболист удалил все свои посты в соцсетях и перестал отвечать на звонки. Как сообщает Telegram-канал «Брутальный футбол», Распутько сбежал в Россию, где запросил политическое убежище.

Недавно 19-летний футболист подписал с «Шахтером» пятилетний контракт. Он принял участие в четырех матчах в составе юношеской сборной Украины, не отметившись результативными действиями.

Ранее в «Шахтере» прокомментировали информацию о побеге Распутько в Россию.