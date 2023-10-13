Экс-хоккеист сборной России ответил, сколько шайб забросит Овечкин в новом сезоне НХЛ

Бывший хоккеист петербургского СКА, московского «Спартака», «Авангарда», «Нефтехимика» и ряда других клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Максим Рыбин выразил мнение, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет забросить более 30 шайб в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова Рыбина передает RT.

«Овечкин в состоянии забросить 30 или 40 шайб в этом сезоне НХЛ, а то и 50. Но не все будет зависеть только от него, действия партнеров будут важны не меньше. Думаю, что команда продолжит играть на Александра, полагаясь на его пушечный бросок и рассчитывая на его голевое чутье», — сказал Рыбин.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира. Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее Овечкин ответил на вопрос о погоне за рекордом Гретцки.