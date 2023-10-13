Экс-футболист сборной России о неудачном старте Захаряна в «Сосьедаде»: немного обидно

Бывший футболист сборной России Дмитрий Хохлов поделился мнением о хавбеке испанского «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне. Слова Хохлова передает «Чемпионат».

«Это временные трудности. Адаптация не всегда проходит гладко у игроков, которые меняют чемпионат. Немного обидно, что у Арсена так начинается карьера в «Сосьедаде». Но я уверен, что, когда он поправится и наберет оптимальные кондиции, у него должно быть все хорошо, потому что игрок он хороший», — сказал Хохлов.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против с «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге три матча, не отметившись результативными действиями. Во всех играх он появлялся на замену. В Лиге чемпионов россиянин еще не выходил на поле.

Ранее тренер сборной России призвал дать Захаряну время на адаптацию в Испании.