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Неймара закидали попкорном после матча

Футболиста Неймара закидали попкорном после матча с Венесуэлой

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Hannah Mckay/Reuters

Завершился матч третьего тура отбора на чемпионат мира между сборными Бразилии и Венесуэлы. Встреча закончилась вничью со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились бразилец Габриэл Магальянс и венесуэлец Эдуард Бельо.

После финального свистка нападающего бразильской сборной Неймара закидали попкорном.

«Я осуждаю подобные поступки, они вредят футболу. Тот человек, который занимается подобными вещами, не сможет воспитать сына наилучшим образом. Если он так сильно недоволен, то ему следовало потренироваться и выйти на поле вместо меня», — сказал Неймар в интервью Foot Mercato..

Неймар в летнее трансферное окно 2023 года перешел в клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Официальная презентация игрока состоялась 19 августа. По информации портала Transfermarkt, саудовский клуб 15 августа приобрел бразильского нападающего за €90 млн.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Парагвая плюнул в Лионеля Месси во время матча.

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