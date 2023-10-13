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Усман впервые высказался о предстоящем поединке с Чимаевым на турнире UFC 294

Усман о предстоящем поединке с Чимаевым: давайте делать то, к чему мы привыкли

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twitter.com/ufc

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Камару Усман на своей странице в соцсетях опубликовал пост, в котором высказался о предстоящем поединке с Хамзатом Чимаевым. Усман заменил Пауло Косту, который снялся с боя из-за стафилококковой инфекции.

«Давайте делать то, к чему мы привыкли. UFC 294», — написал Усман.

Хамзат Чимаев выступает в UFC в средней и полусредней весовых категориях. Он дебютировал в промоушене 15 июля 2020 года в бою против Джона Филлипса на турнире UFC on ESPN 13, выиграв сабмишном. Следующий бой провел через десять дней против Риса Макки на турнире UFC on ESPN 14, где также выиграл нокаутом.

В ночь на 11 сентября 2022 года Чимаев провел свой последний бой против Кевина Холланда. Хамзат одержал победу над американцем в первом раунде, выполнив болевой прием.

Ранее глава UFC Дана Уайт обвинил бразильцев в неудачном анонсе реванша Ислама Махачева и Александра Волкановски.

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