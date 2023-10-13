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Звезда «Реала» назвал лучшего футболиста в истории

Полузащитник «Реала» Кроос назвал Роналду лучшим футболистом в истории

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Reuters

Футболист мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о своем бывшем одноклубнике Криштиану Роналду, который на данный момент выступает за саудовский «Аль-Наср». Слова немца приводит Madrid Universal.

«Играть вместе с Криштиану Роналду было потрясающе. Он является лучшим игроком в истории футбола», — заявил Кроос.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. За это время португалец дважды становился чемпионом Испании, столько же раз обладателем Кубка страны. Также ему удалось четырежды выиграть Лигу чемпионов.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» 2 января 2023 года. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Соглашение рассчитано до конца июня 2025 года. В текущем сезоне нападающий во всех турнирах провел 11 матчей, забил 11 мячей и сделал шесть результативных передач.

38-летний форвард является пятикратным обладателем «Золотого мяча». В футболке сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы (2016) и Лигу наций (2018/19).

Ранее двух футболистов сборной Италии обвинили в игре на ставках.

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