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Президент Ла Лиги высмеял «ПСЖ»

Глава Ла Лиги Тебас раскритиковал «ПСЖ» за крупные траты

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Reuters

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением относительно финансового состояния испанского чемпионата, а также подверг критике денежную политику руководства французского «Пари Сен-Жермен». Его слова передает Diario Sport.

«Испанская лига устойчива и входит в топ-5 сильнейших в Европе. Испанский футбол пережил тяжелые времена во время коронавирусной пандемии, но сейчас он восстановился.

Мы знаем, что во Франции «ПСЖ» потерял почти €605 млн, и что без финансовых ограничений этот клуб потерял бы гораздо больше. «ПСЖ» мог бы выиграть чемпионский титул по трате денег впустую», — заявил Тебас.

«ПСЖ» после восьми туров чемпионата Франции набрал 15 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Монако» составляет два балла. В Лиге чемпионов парижский клуб одержал победу (2:0 — против «Боруссии» из Дортмунда) и потерпел поражение (0:4 — от «Ньюкасла»).

Ранее издание Le Parisien сообщило, что Хабиб может возглавить ММА-проект «ПСЖ».

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Футбол. Чемпионат Франции
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