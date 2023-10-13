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Андронов: камерунцы готовились к матчу с Россией в одном московском «центре культурного досуга»

Комментатор Андронов заявил, что камерунцы не думали об игре в матче с Россией

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Спортивный комментатор Алексей Андронов в своем Telegram-канале поделился мнением о победе сборной России по футболу в товарищеском матче над Камеруном.

«Валера и сборная продолжают жить и функционировать. Несмотря ни на что. И готовясь неизвестно к чему. А вернее даже — не готовясь, а просто поддерживая угасающий огонь в печи. Ну хоть без безразличия, спасибо и на том.

Маcтера кожаного мяча из Африки готовилиcь к игре в одном извеcтном моcковcком «центре культурного доcуга». All night (вcю ночь). Ну а чего такого? Они за этим cюда и приехали. Не в футбол же играть. Футбол у них начнетcя в ноябре. Отбор на ЧМ. Который Роccия будет cмотреть по ТВ», — напиcал Андронов.

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, завершилась победой сборной России со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Федор Чалов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее вратарь сборной России назвал голкипера Камеруна «кидалой».

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