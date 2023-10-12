В МИД заявили, что МОК отстранил ОКР под давлением Вашингтона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) под давлением США. Слова Захаровой передает пресс-служба МИД РФ.

12 октября МОК временно отстранил ОКР за включение в свой состав представительств новых регионов России. В состав ОКР вошли представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Решение МОК о приостановке членства ОКР – еще одно подтверждение разрушительных процессов, набирающих обороты внутри МОК под давлением Вашингтона. Подобные политически мотивированные действия международных спортивных чиновников ведут к коррозии всего мирового спорта», — сказала Захарова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее экс-президент ВФЛА Валентин Балахничев назвал МОК подразделением НАТО.