Футболист сборной Камеруна заявил, что испытал гордость во время матча с Россией

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа заявил, что испытал гордость, сыграв с национальной командой России. Его слова передает «Матч ТВ».

«Просто гордость — играть дома перед своими родителями, братьями, сестрами и друзьями. До слез здесь играть, мне эта страна многое дала, сегодня и завтра будет давать. Необъяснимые эмоции, гордость, что я здесь вырос и что я сегодня играю на таком уровне благодаря российской школе», — сказал Ондуа.

Ондуа родился в Камеруне, а в девять лет приехал вместе с родителями в Россию, где прошел молодежные школы столичных ЦСКА и «Локомотива». За армейцев он провел один матч в Кубке России. Также он известен по выступлениям за махачкалинский «Анжи».

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, завершилась победой сборной России со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Федор Чалов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее экс-футболист Александр Мостовой заявил, что Россия сыграла с Камеруном для галочки.