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Карпин заявил, что в матче против Камеруна было «больше нерва, чем кайфа»

Тренер сборной России Карпин заявил, что не испытал кайфа от игры с Камеруном

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после товарищеского матча против национальной команды Камеруна заявил, что не испытал кайфа от игры с Камеруном. Его слова передает «Газета.Ru».

«Кайфанули ли мы? Нет, в игре было больше нерва, чем кайфа. Да, многое получалось, но многое и не получалось. Состоялся матч, который мы выиграли, слава богу. Почему не играл Георгий Джикия? Потому что на его месте играл другой футболист. Почему я так решил? Потому что я так захотел.

Что с Уткиным? По приезду в Новогорск он затемпературил, мы приняли решение для минимизации заражения отправить его домой, сейчас он либо в Ростове, либо по пути в Ростов», — заявил Карпин.

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершился победой хозяев с минимальным счетом 1:0, единственный мяч забил Федор Чалов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее экс-тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможный переход РФС из УЕФА в Азию.

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