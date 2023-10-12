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The Athletic назвал точное количество шайб, которое Овечкин забросит в текущем сезоне

The Athletic: Овечкин забросит 36 шайб в нынешнем сезоне НХЛ

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Reuters

Журналист издания The Athletic Шон Макиндо выразил мнение, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросит 36 шайб в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Все внимание приковано к Александру Овечкину, который отстает на 72 гола от рекорда Уэйна Гретцки. В этом сезоне он забьет ровно половину из них», — считает Шон Макиндо.

В минувшем сезоне Александр Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Вашингтону» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Овечкин должен побить рекорд Гретцки в НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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