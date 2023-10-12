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Хоккеист «Спартака» одним словом описал победу над ЦСКА

Форвард «Спартака» Талалуев назвал победу над ЦСКА неидеальной

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Екатерина Ветохина/ТАСС

Нападающий московского «Спартака» Илья Талалуев высказался о победе над ЦСКА (5:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Каким одним словом можно описать игру в дерби против ЦСКА? Неидеальная (смеется). У меня голова то пустая после игры (смеется). Других слов не могу подобрать, точно не восхитительный матч в нашем исполнении. В третьем периоде были ошибки, где-то недонастроились. Но игра получилась хорошая для болельщиков», — сказал Талалуев.

«Спартак» одержал четвертую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ. До этого подопечные Алексея Жамнова обыграли подмосковный «Витязь» (5:1), пекинский «Куньлунь» (4:3) и новосибирскую «Сибирь» (5:2).

Красно-белые после 18 матчей набрали 24 очка и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. ЦСКА с 17-ю баллами в 17 играх располагается на седьмой позиции.

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Хоккей. КХЛ
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