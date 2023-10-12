Экс-капитан «Зенита» объяснил неудачи клуба в РПЛ

Бывший капитан петербургского «Зенита» Александр Горшков высказался о турнирном положении петербуржцев в текущем чемпионате России. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Почему нет результата? В каких-то матчах была неполная мотивация. Не просто настраивать себя после пяти чемпионств подряд. Виноват ли Семак, что нет мотивации? Это совокупность проблем тренерского штаба и игроков. Для «Зенита» еще не потеряна борьба за чемпионство. Впереди много матчей, где можно исправить ситуацию», — заявил экс-футболист.

Подопечные Сергея Семака становились чемпионами страны последние пять сезонов.

«Зенит» на данный момент занимает третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 20 очков. После 11 туров лидирует «Краснодар», в активе которого 27 баллов, отрыв от ближайшего преследователя, самарских «Крыльев Советов», составляет шесть очков.

В ближайшем туре «Зенит» сыграет на своем с «Крыльями». Встреча пройдет 22 октября, начало в 16.30 по московскому времени.

Ранее экс-тренер «Зенита» пристыдил Семака.