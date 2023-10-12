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В Минспорта оценили недопуск юношеских сборных России по футболу на турниры

Министр спорта Матыцин назвал недопуск сборных России U-17 политизацией спорта

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Министр спорта Олег Матыцин оценил решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустить юношеские сборные России (U-17) до участия в международных турнирах. Своим мнением он поделился с ТАСС.

«Видимо, влияние и давление со стороны многих стран, к великому сожалению, привели к решению изменить эту позицию. Это еще раз говорит об очень тяжелом времени жесткой политизации спорта, международных спортивных организаций. К великому сожалению, они перестают быть самостоятельными.

Будем продолжать укреплять нашу национальную систему и учитывать этот опыт горьких ошибок, который указывает на то, что позициям международных организаций не всегда можно доверять», — заявил Матыцин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Национальная команда проводила только товарищеские матчи.

Президент УЕФА Александер Чеферин объявил о возвращении женской и мужской сборной России U-17 до международных стартов 26 сентября. 8 октября издание The Independent сообщило, что УЕФА может пересмотреть данное решение, а 10-го числа об отмене решения было объявлено официально.

Ранее Шевченко поддержал решение УЕФА о недопуске российских юношеских сборных.

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