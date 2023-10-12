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Шевченко поддержал решение УЕФА о недопуске российских юношеских сборных

Экс-футболист Шевченко поприветствовал решение УЕФА о недопуске команд из России

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Бывший капитан сборной Украины Андрей Шевченко в социальных сетях высказался о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустить юношеские сборные России до участия в международных турнирах.

«Приветствую решение УЕФА не рассматривать допуск российских футбольных сборных до 17 лет на международные турниры. Возрастная категория не имеет никакого значения в мировой справедливости. Это маленький, но важный шаг», — написал украинец.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Национальная команда проводила только товарищеские матчи.

Президент УЕФА Александер Чеферин объявил о возвращении женской и мужской сборной России U-17 до международных стартов 26 сентября. 8 октября издание The Independent сообщило, что УЕФА может пересмотреть данное решение, а 10-го числа об отмене решения было объявлено официально.

Ранее бывший генеральный секретарь РФС обвинил УЕФА в непорядочности.

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