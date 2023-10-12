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Вратаря «Ванкувера» вырвало в маску во время матча НХЛ

Голкипера «Ванкувера» Демко вырвало в маску во время матча с «Эдмонтоном» в НХЛ

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Steven Bisig/USA TODAY Sports/Reuters

Вратаря «Ванкувер Кэнакс» Тэтчера Демко вырвало в маску во время матча против «Эдмонтон Ойлерз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает журналист Эллиотт Фридман со ссылкой на главного тренера команды Рика Токкета.

Причиной недомогания стали грипп и обезвоживание. Из-за плохого самочувствия вратаря заменили в третьем периоде. Он успел отразить 21 бросок из 22.

Встреча прошла в Ванкувере на «Роджерс-Арене» и завершилась со счетом 8:1 в пользу «Кэнакс».

В составе победителей шайбы забросили Конор Гарланд, Брок Безер (покер), Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер и Дакота Джошуа. Российский нападающий Андрей Кузьменко сделал результативную передачу.

У «Эдмонтона» единственный гол на счету Леона Драйзайтля.

Всего этот сезон будет включать в себя 1312 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, который завершится 19 апреля. Кубок Стэнли 2023 года выиграл «Вегас».

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