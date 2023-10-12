48-летняя гимнастка заявила о намерении попасть на Олимпиаду

Узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина, выступавшая еще за сборную СССР, заявила в интервью mk.ru о намерении попасть на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

48-летняя спортсменка заняла на Азиатских играх 2023 года четвертое место в опорном прыжке и после этого заявила, что турнир придал ей уверенности. Гимнастка подчеркнула, что будет готовиться и попробует отобраться на Игры-2024. «Я постараюсь отдать все силы, чтобы у меня все получилось», — заявила она.

Чусовитина выступает на профессиональном уровне с 1990 года. Она является единственной в истории гимнасткой, выступившей на восьми летних Олимпийских играх. На ее счету золото Барселоны-1992 в командном многоборье (в составе Объединенной команды), а также серебро Пекина-2008 в опорном прыжке (в составе сборной Германии). После Токио-2020 она объявила о завершении карьеры, но позднее вернулась в спорт.

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