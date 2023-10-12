Тренер сборной Аргентины ответил, помешает ли Месси отсутствие игровой практики

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, скажется ли на национальной команде тот факт, что нападающий «Интер Майами» из-за непопадания своей команды в плей-офф МЛС лишится игровой практики. Его слова приводит ESPN.

«Что касается национальной сборной, то он будет активен до следующих отборочных матчей чемпионата мира в ноябре, так что это сильно на нас не повлияет. После у него будет заслуженный отпуск, а затем он вернется к тренировкам со своей командой, но планы сборной это не сильно нарушает», — заявил Скалони.

8 октября «Интер Майами» проиграл «Цинциннати» в матче регулярного чемпионата МЛС и лишился шансов на выход в плей-офф турнира, оставшись на предпоследней строчке турнирной таблицы. Таким образом, сезон для форварда закончится 22 октября. Аргентина встретится с Уругваем дома 17 ноября в 3:00 мск и в гостях с Бразилией 22 ноября в 3:30 мск.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Ранее известный инсайдер оценил вероятность ухода Месси в «Барселону».